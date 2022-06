L’estate videoludica è ancora lunga e ricca di nuovi eventi che ci sveleranno quelle che saranno le prossime esperienze ad arrivare sul mercato. Dopo la Summer Game Fest e lo showcase di Xbox e Bethesda, ci sono ancora diversi colossi dell’industria che devono comunicare le proprie prossime uscite. Sappiamo che Nintendo trasmetterà un Direct Mini proprio questo pomeriggio, e ora anche Ubisoft ha confermato la sua presenza alla prossima Gamescom 2022 che si terrà come da tradizione a Colonia.

L’annuncio è arrivato giusto qualche ora fa direttamente dalla compagnia transalpina, la quale ha usato i proprio social per aggiornare i propri fan. Sapevamo già che nel mese di settembre Ubisoft terrà un evento tutto incentrato sul futuro della popolare saga di Assassin’s Creed, ma mancava ancora all’appello un appuntamento più generale che potesse tenerci aggiornati anche sulle altre grandi produzioni della società francese.

Ora però sappiamo che Ubisoft sarà presente alla prossima Gamescom 2022. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni, se non che la più importante fiera videoludica europea si terrà dal 24 al 28 agosto. La compagnia francese, però, ha tenuto a sottolineare che maggiori dettagli arriveranno prossimamente, invitando i videogiocatori a rimanere in contatto con i profili social dell’azienda per non perdersi i prossimi aggiornamenti.

See you at @gamescom! August 24-28, stay tuned for more news… pic.twitter.com/lPQDovmc1e — Ubisoft (@Ubisoft) June 27, 2022

Per ora sappiamo che delle grandi compagnie videoludiche solo Ubisoft ha confermato la propria presenza alla prossima Gamescom 2022. A fare compagnia al colosso francese ci sarà anche THQ Nordic, la quale ha già confermato di presentare ben quatto nuovi giochi non ancora annunciati. Per quanto riguarda i grandi assenti, Sony e Nintendo hanno già confermato che non saranno presenti alla fiera di Colonia, lasciando intendere che i propri annunci potrebbero arrivare in momenti diversi tramite degli eventi proprietari.

Mancano ancora un paio di mesi all’inizio della Gamescom 2022, e speriamo che sempre tale evento possa regalarci qualche momento entusiasmante insieme a qualche sorpresa.