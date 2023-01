Nella giornata odierna, Ubisoft ha annunciato la cancellazione di diversi progetti e la volontà di cambiare completamente la sua strategia di mercato, concentrandosi su progetti in grado di fornire una maggiore stabilità economica. Dietro questa nuova filosofia, però, si nasconde qualcosa di estremamente più inquietante e che dimostra come in realtà il publisher e sviluppatore franco canadese non sia forse in ottime acque.

Come riportato online, a seguito di questo cambio di rotta, Yves Gullemot si sarebbe rivolto ai dipendenti, parlando in maniera abbastanza chiara: il futuro della società è nelle loro mani. Le parole di Guillemot sono contenute all’interno di una mail, spedita ieri ai vari sviluppatori. “Oggi più che mai, ho bisogno di tutta la vostra energia e la vostra dedizione per riuscire a tornare sul percorso del successo”, si legge nella lettera spedita ai vari dipendenti.

Le parole usate da Guillemot hanno un doppio significato: il primo è evidenziare un momento non proprio ottimo per la società, che si ritrova a fare i conti con progetti arenati e che hanno sofferto diversi problemi (come Skull & Bones, per esempio). Il secondo, invece, è spronare gli sviluppatori e spingerli a lavorare in maniera più efficiente. Potrebbe però essere anche un’arma a doppio taglio: una mail simile potrebbe infatti spingere alcuni sviluppatori a guardarsi intorno e cercare altri lidi lavorativi.

Ubisoft al momento ha diversi progetti in sviluppo, nonostante i 4 videogiochi cancellati nella giornata di ieri, costati alla società circa 200 milioni di Euro. Tra i tanti videogiochi ancora in sviluppo troviamo il nuovo gioco di Avatar, un progetto inedito basato su Star Wars e una serie di giochi di Assassin’s Creed, tra cui Mirage, che dovrebbe essere il più vicino all’uscita, salvo ovviamente eventuali rinvii. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

