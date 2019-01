Ubisoft sta per annunciare un nuovo gioco della serie Tom Clancy?

Recentemente, i giocatori di Ranbow Six: Siege e Ghost Recon: Wildlands hanno scovato dei riferimenti all’azienda fittizia “Skell Technology”, in entrambi i giochi. Tramite questo nome, è stato possibile trovare un sito internet. Come potete vedere, è richiesto un login: fortunatamente sono già stati dedotti l’username (asantos) e la password (10068).

Accedendo tramite queste credenziali è possibile vedere un video, che vi proponiamo poco sotto, nel quale Jace Skell parla della Skell Technologies che si rivela essere un produttore di droni per scopi medici, militari e agricoli. Il video, di per sé, non suggerisce nessun gioco in particolare.

Potrebbe benissimo fare riferimento a Rainbow Six o a Ghost Recon, ma anche a Watch Dogs, per quanto non sia un titolo della serie Tom Clancy. Ovviamente potrebbe trattarsi anche di una nuova IP: non possiamo saperlo per ora. Non ci resta che attendere informazioni ufficiali da parte di Ubisoft. Voi cosa ne pensate? A cosa sperate faccia riferimento?