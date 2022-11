Nonostante il giorno ufficiale della fine del Black Friday 2022 sia già passato, moltissimi store hanno deciso di prolungare le offerte, proponendo ulteriori promozioni che rendono possibile concedersi una coccola, o prendersi in anticipo con i regali di Natale. Nella nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo raccontato le migliori occasioni imperdibili dei giorni scorsi, mentre ora ci concentreremo su degli sconti in particolare, che renderanno molto contenti i videogiocatori.

Nel sito di Ubisoft sono infatti presenti moltissimi titoli a prezzi stracciati, con sconti che arrivano fino all’80% e che dureranno fino al 30 novembre alle 17:00. Inoltre, vi è una promozione per la quale riceverete ben 10,00€ in premi Ubisoft se spenderete 19,99€ con il vostro wallet, quindi oltre a portarvi a casa dei giochi per pochi euro, potrete anche guadagnare qualcosa!

I giochi presenti nella pagina dedicata al Black Friday sono veramente tantissimi e per ogni genere: dagli open world agli horror agli sparatutto, troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Molti dei Tripla A più famosi e iconici di Ubisoft sono infatti disponibili a meno di 50,00€, mentre moltissimi titoli minori vengono attualmente venduti a meno di 20,00€. Insomma, è il momento perfetto per aggiornare la vostra libreria e aggiungere opere dalla vostra backlog, magari approfittando delle imminenti vacanze natalizie per immergervi completamente in qualche lunga sessione di gaming.

Di seguito vi presentiamo una selezione di quelli che secondo noi sono gli sconti più interessanti, ma come accennato i titoli in offerta sono veramente tanti, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alle promozioni del Black Friday di Ubisoft per spulciarli tutti. Oltre a ciò, vi invitiamo a seguire con noi tutte le offerte folli che usciranno man mano durante questi giorni di Black Friday: potete infatti seguire i nostri canali Telegram dedicati alle promozioni, dove ricevere prontamente informazioni relative a tutti quegli sconti che proprio non potete perdere. Ne potete trovare ben tre, divisi in base agli articoli che vi potrebbero interessare: uno dedicato alle offerte generiche, uno rivolto ai prodotti Hardware & Tech, e l’ultimo pensato per gli appassionati di Abbigliamento e Sport!

La nostra selezione di giochi

