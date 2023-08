Se siete fan di Assassin’s Creed o semplicemente alla ricerca della vostra prossima avventura videoludica, questa potrebbe essere l’occasione d’oro che stavate aspettando! Ubisoft Store ha appena lanciato una promozione imperdibile che celebra la storica saga, offrendo sconti che raggiungono addirittura il 75%! Che desideriate rivivere le avventure di Ezio Auditore nell’Italia rinascimentale o esplorare l’antico Egitto con Bayek, c’è un titolo, o anche più di uno, che vi sta aspettando.

La promozione Ubisoft Store vi riserva delle belle sorprese: tra le offerte più allettanti spicca senza dubbio quella su Assassin’s Creed Odyssey, che può essere vostro per la modica cifra di soli 12€, una netta riduzione dal suo prezzo standard di 59,99€. Per chi non lo conoscesse, questo capitolo vi catapulta nel cuore della Grecia antica, in un’epoca di eroi e miti, permettendovi di prendere le sembianze di un mercenario spartano e determinare il corso della storia attraverso le vostre scelte.

Ma non è tutto, perché la Complete Edition di Assassin’s Creed Valhalla è anch’essa in super sconto. Questa edizione, oltre al gioco base, include il Season Pass, il pacchetto di ornamenti definitivo e il DLC “L’alba del Ragnarok”. Il tutto a soli 42€, un vero affare se consideriamo il prezzo originale di 139,99€. In Valhalla, vestirete i panni di Eivor, un feroce guerriero vichingo, e vi imbarcherete in raid epici e battaglie spettacolari nell’Inghilterra dell’epoca vichinga.

E non finisce qui: acquistando Assassin’s Creed Valhalla, Odyssey o Origins, riceverete un bonus di 5€ nelle ricompense del wallet Ubisoft. Un motivo in più per approfittare di queste imperdibili offerte e ampliare la vostra collezione!

Non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti. Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!