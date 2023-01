Avete completato tutti i titoli nel vostro backlog e ora siete alla ricerca di nuove opere da scoprire? In tal caso vi consigliamo di consultare la sezione di Amazon dedicata a Ubisoft, dato che tantissimi giochi per Xbox in edizione digitale sono scontati fino a quasi il 90%!

Il catalogo è veramente ampio, quindi troverete sicuramente almeno un titolo che fa al caso vostro e potrete assicurarvelo per pochi euro. Dagli action ai giochi di ruolo, i generi variano per tutti i gusti, ed essendo edizioni digitali potrete riscattarli sia sull’Xbox Series X che nella Series S, ovvero la versione senza disco della console next-gen di Microsoft.

In particolare, tra i giochi in offerta più interessanti vi sono svariati titoli di Assassin’s Creed, una delle saghe più iconiche in assoluto di Ubisoft. Potrete infatti acquistare la Deluxe Edition di AC Valhalla, l’ultima iterazione del franchise, ad appena 29,70€ invece di 89,99€, per uno sconto del 67%! Grazie a questa versione speciale, oltre all’opera intera, avrete accesso all’Ultimate Pack, comprendente svariati pacchetti, oggetti, rune e armi esclusive.

Anche svariati capitoli di Far Cry sono in ribasso, tra cui il 6, ora disponibile in versione Deluxe a 26,99€ anziché 89,99€. Nel titolo più recente della saga vi immergerete a Yara, un paradiso tropicale governato dal dittatore Anton Castillo, il cui sogno è riportare la nazione alla sua antica gloria insieme al figlio Diego. La loro oppressione ha però acceso la miccia della rivoluzione, e starà a voi fermare il terribile governo.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi giochi Ubisoft in sconto su Amazon, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le promozioni potrebbero terminare a breve!

