Ubisoft: un nuovo titolo della compagnia francese è ora disponibile gratuitamente

Nonostante le gravi difficoltà che ci hanno colpito nel corso del 2020, il Natale si sta avvicinando e molte compagnie si stanno impegnando a migliorare un po’ questo periodo particolarmente anomalo. Oramai non siamo nuovi all’idea di ricevere mensilmente dei giochi in regalo – indipendentemente che si parli di regali “relativi”, come i titoli offerti agli abbonati di Plus e Live Gold, o regali effettivi, come quelli che ogni settimana appaiono tra le pagine dell’Epic Games Store -, ma nel periodo natalizio si può assistere a un vero e proprio surplus di doni sicuramente apprezzabili a cui spesso prendono parte varie società, e tra queste figura anche Ubisoft.

La compagnia francese, infatti, ha recentemente rilasciato tutta una serie di videogiochi e contenuti in-game gratuiti assolutamente graditi, tra oggetti utilizzabili in Assassin’s Creed Valhalla – di cui potete leggere anche la nostra recensione – o, ancora, l’intero Starlink: Battle for Atlas, prodotto particolarmente snobbato dal pubblico ma che, almeno ora che potete ottenerlo gratuitamente, vi consigliamo caldamente vivamente di provare.

Parliamo insomma di un’iniziativa utile per arricchire queste fredde serate invernali che molti dovranno purtroppo passare in solitaria, un’apprezzabile trovata che è stata pensata anche per spingere qualche videogiocatore – più o meno alle prime armi – ad avvicinarsi a prodotti magari non particolarmente conosciuti dal grande pubblico. Sono già diversi anni che Ubisoft si lancia in pratiche di questo tipo e, giusto recentemente, un’altra produzione si è aggiunta alla serie di regali che la compagnia ha deciso di donarci in occasione delle feste.

https://twitter.com/Ubisoft/status/1340288224036610049

Andando più nel dettaglio, parliamo di Anno 1701 History Edition, apprezzatissima produzione del 2006 che avrà probabilmente fatto riaffiorare qualche ricordo a molti amanti di strategici. Per l’occasione, Ubisoft ha rilasciato un comunicato leggibile qui di seguito: “Ottieni una copia gratuita per PC di Anno 1701 History Edition, Starlink: Battle for Atlas Digital Edition e Trials Rising Standard Edition su Ubisoft Connect, il tutto insieme a svariati contenuti in-game aggiuntivi, ovvero il pacchetto Insediamento del navigatore e l’abito di Bayek per Eivor su Assassin’s Creed Valhalla, l’abito “Power Suit” e la “maschera Ubisoft” per Watch Dogs: Legion e, ancora, il “Kit da Pow Surfer di Nahari” per Hyper Scape.”

Vi ricordiamo che l’offerta sarà valida solo il 19 e 20 dicembre, quindi vi conviene affrettarvi a cliccare su questo link per poter accedere al tutto, nel caso in cui foste interessati. Come comprensibile dal messaggio, i regali sopracitati sono specificatamente dedicati al mercato PC, ma Ubisoft ci ha comunque tenuto a precisare che tutti i contenuti aggiuntivi in-game saranno disponibile anche su console, comprese PlayStation 5 e Xbox Series X/S.