Durante la guerra, l’Ucraina ha saputo tessere un’ottima rete di comunicazione, affidata a Twitter. Una strategia di pubblicazione che coinvolge meme e video, che hanno anche attinto al mondo dei videogiochi in due occasioni: la prima è precedente all’invasione russa, con il ministro della difesa che pubblicò la cover di Battlefield 3 accompagnata da una didascalia di incoraggiamento. La seconda, invece, è avvenuta nel corso di questo weekend, in seguito dalla demolizione di una parte del ponte di Crimea, e cita direttamente GTA.

L’account Twitter ufficiale dell’Ucraina ha infatti pubblicato la schermata “WASTED”, tipica dei giochi della serie di Rockstar Games ogniqualvolta che il proprio personaggio muore. La scritta è accompagnata dalla didascalia “Grand Theft Army: Russia”, con tanto di tag al team di sviluppo che ha dato i natali al franchise. Un chiaro esempio di comunicazione, che è diventata di fatto un punto di svolta nella guerra.

La reazione di Rockstar Games, ovviamente, non c’è stata. E non è un caso. Quello della propaganda politica, sia da una parte che dall’altra, rischia di diventare un territorio pericoloso, in grado non solo di far perdere consensi ma anche influire sul mercato azionario. Le dimostrazioni di solidarietà verso un paese invaso sono più che lecite, ma è chiaro che quando si parla di messaggi governativi e di azioni puramente dimostrative, volte a guadagnare un consenso agli occhi delle persone normali, la cosa migliore è non intervenire.

In tanti trovano difficile paragonare l’esplosione del ponte di Crimea a GTA, ma la realtà è che l’Ucraina ha sfruttato molto bene la vecchia narrazione dei giochi di casa Rockstar Games. Come abbiamo avuto modo di rivivere dopo l’uscita della GTA Trilogy, nei primi giochi in 3D della serie i ponti che collegavano le varie zone della città erano fuori uso a causa di uragani, esplosioni o semplici manutenzioni. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.