È passato parecchio tempo da quando UFL, il nuovo gioco calcistico di Strikerz Inc., si è mostrato al pubblico con i primi teaser. Col passare dei mesi sono state rilasciate sempre più informazioni, le quali ci hanno dato un quadro più generale di quello che dovrebbe diventare il rivale di due colossi sportivi come FIFA ed eFootball. Ora, in un momento molto caldo per la comunicazione videoludica, arriva un nuovo filmato ricco di momenti di gameplay.

L’annuncio arriva direttamente dal profilo Twitter di UFL, dove i ragazzi di Strikerz Inc. hanno deciso di cominciare a rilasciare una serie di video che portano sotto ai riflettori il gameplay del proprio nuovo gioco di calcio. Lo scopo di questa iniziativa è quello di mostrare agli appassionati tutto quello che sarà il percorso di miglioramento del gameplay del titolo. Per questo il team ha anche voluto sottolineare che nei filmati potrebbero apparire diversi bug.

La prima parte del video ci permette di dare un’occhiata a diverse azioni e gol nel corso di più partite 1v1 tra due giocatori. Nella parte finale del filmato, invece, troviamo un simpatico collage di bug e situazioni assolutamente da correggere. Fa sorridere come il team abbia deciso di impacchettare questa sezione finale del trailer, sottolineando con una serie di montaggi ricchi di ilarità tutti i momenti più curiosi.

We're starting a regular series of raw gameplay footage, showcasing our current progress.

Questo è tutto per quanto riguarda le ultime novità relative a UFL. Mancano all’appello ancora una serie di notizie importanti, come per esempio la data di lancio di questo nuovo titolo calcistico, ma vedendo come procede lo sviluppo possiamo rimanere positivi su un lancio non eccessivamente lontano.