Forse tra i robot più celebrai mai immaginati dal genio di Go Nagai, Goldrake è diventato negli anni una vera e propria icona, specialmente nel nostro paese dove, grazie all’anime del 1975, arrivato da noi solo qualche anno più tardi, ma protagonista di un successo davvero incredibile, ancora tutt’oggi solido.

Ebbene, se anche voi siete fan del leggendario mecha giapponese, sarete felici di sapere che, dopo una lunga attesa, è finalmente disponibile su Amazon il preorder dell’edizione da collezione dell’atteso gioco Ufo Robot Goldrake: il Banchetto Dei Lupi, titolo action che ci metterà tanto nei dell’iconico mecha pilotato da Actarus/Daisuke Umon, in quello che sarà un mix di azione, esplorazione e combattimenti.

Pensato per proporre un’esperienza che sia in linea con la nostalgia per l’anime d’epoca, Ufo Robot Goldrake: il Banchetto Dei Lupi nasce squisitamente come progetto per i fan più accaniti e, in tal senso, si rivolge apertamente anche al mercato italiano, tant’è che il titolo sarà disponibile sin dal lancio in lingua italiana, per non scontentare i numerosi appassionati di Ufo Robot.

Pensato come un’esperienza per tutti, il gioco è sostanzialmente un picchiaduro a scorrimento a mappa aperta, un po’ sulla falsariga di titoli come One Piece Wolrd Seeker, o le più celebri incarnazioni videoludiche del brand di Naruto.

Per quanto riguarda questa specifica edizione, parliamo di un pacchetto davvero completo ed intrigante, sicuramente appagante per i numerosi fan, e venduto ad un prezzo davvero “da collezione”, visto il costo di ben 289,90€, e la promessa da parte di Microids di produrre solo uno stock limitato di pezzi, proprio per tenere alto il valore di collezionabilità.

Al netto di un prezzo decisamente elevato, questa Collector’s Edition vanta comunque una serie di contenuti non da poco, tra cui una steelbook, un artbook, un set di spille e una bellissima statua di Goldrake altra 25 centimetri, dallo sculpt dinamico e realizzata con invidiabile perizia!

In uscita nel corso di questo 2023, anche se una data definitiva è ancora assente, Ufo Robot Goldrake: il Banchetto Dei Lupi promette di essere un titolo davvero esaltante per i fan e, se siete tra questi, vi suggeriamo davvero di non perdervi questa occasione di preordinare la Collector del gioco, visto che non è dato sapere a quanto ammontino le disponibilità su Amazon!

Inoltre, non dimenticate che proprio in queste ore, sono anche attive le imperdibili offerte della Amazon Gaming Week, con tanti sconti dedicati proprio al mondo dei videogame, e relativi accessori che, per altro, potrete scoprire anche grazie ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!