The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è ormai tra noi da un bel po’ e, come vi abbiamo raccontato nel corso della nostra recensione, si tratta di un titolo tanto imponente quanto bellissimo, capace di regalarvi ore e ore di divertimento ed esplorazione. Un titolo che abbiamo premiato con un sonoro 10 e che, come pure vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, si può già trovare in giro a prezzo scontato, tanto che vi suggeriamo di acquistarlo subito qualora non abbiate ancora avuto modo di perdervi (di nuovo) per il Regno di Hyrule.

Un regno vasto e, soprattutto, ricchissimo di misteri e segreti, ed è per questo che vi suggeriamo caldamente di approfittare di questi ultimi giorni di preorder, per accaparravi anche la splendida guida strategica ufficiale prodotta da Piggyback in collaborazione con Nintendo, che sarà disponibile a partire dal prossimo 30 giugno, sia in edizione standard che in una magnifica edizione da collezione, entrambe in italiano!

Si tratta di volumi pregevoli, non solo ricchi di illustrazioni originali, ma si tratta anche di veri e propri libri da collezionare, entrambi disponibili a partire dal 30 giugno, e con due differenti range di prezzo. L’edizione standard avrà, infatti, un prezzo di 24,99€, mentre l’edizione deluxe con copertina rigida da collezione costerà 34,99€.

Al momento non ci sono informazioni specifiche sulle differenze tra le due edizioni, se non per le evidenti differenze di copertina della Deluxe Edition che, come intuibile, avrà una copertina rigida solida e di alta qualità. Per quanto riguarda, invece, i contenuti interni, entrambe le edizioni offriranno gli stessi contenuti di qualità, tra cui:

Una soluzione completa e dettagliata , adatta sia ai giocatori principianti che a quelli esperti.

, adatta sia ai giocatori principianti che a quelli esperti. Una mappa completa di Hyrule con tutti i punti di interesse.

con tutti i punti di interesse. Soluzioni complete per tutti gli enigmi e rompicapi!

I giocatori più appassionati ricorderanno che la medesima guida, realizzata da Piggyback, pubblicata in occasione di Zelda: Breath of the Wild, fu molto apprezzata dai fan e dagli addetti ai lavori, e rappresenta ancora oggi un graditissimo collezionabile per tutti gli appassionati della saga di Zelda, oltre che un punto di riferimento davvero pregevole per ciò che concerne i segreti del mondo di gioco. Facile immaginare che anche per la guida di Tears le cose non saranno differenti!

Il consiglio, dunque, è quello di approfittare di questa opportunità di prenotazione, soprattutto per l’edizione deluxe che sicuramente diventerà un oggetto da collezione che, col tempo, diverrà raro e introvabile!

In chiusura, non ci resta che rimandarvi direttamente alle rispettive pagine Amazon dedicate alle guide, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questi splendidi libri da collezione dedicati alle avventure di Link e Zelda!

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!