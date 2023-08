Il mondo dei giochi di ruolo è noto per presentare avversari temibili e memorabili, ma pochi sono riusciti a catturare l’immaginazione dei giocatori come il Deathclaw di Fallout. Questa iconica creatura bipede è stata a lungo considerata uno dei nemici più spaventosi in Fallout 3, New Vegas e Fallout 4, creando sempre preoccupazione a ogni suo incontro. Tuttavia, nonostante la sua ferocia, sembra che ci sia un aspetto inaspettatamente creativo (e perverso) che ha preso piede nella community degli appassionati.

I feel responsible pic.twitter.com/oT72JhHMGX — Draco Deathclaw ⭐⭐⭐ (@DeathclawAlpha) August 6, 2023

Recentemente, Jonah Lobe, l’artista visivo dietro il design del Deathclaw sia per Fallout 3 che per Fallout 4, ha condiviso le sue opinioni su una peculiarità emergente all’interno del fandom di Fallout. Questa particolarità ruota attorno a ciò che è stato scherzosamente definito come “Deathclaw…arte”, un sottogenere di fan art che ha preso forma attorno al temibile mostro. Sorprendentemente, sembra che il Deathclaw abbia ispirato una serie di illustrazioni a sfondo “erotico”, trasformando la creatura da spaventosa minaccia a oggetto di desiderio.

Lobe si è definito “impressionato” e “inorridito” nei confronti della proliferazione di quest’arte insolita. “Come creatore del Deathclaw, sono stato silenziosamente impressionato e inorridito dalla quantità di pornografia a tema Deathclaw là fuori”, ha affermato l’artista in risposta a un post che prendeva in giro l’esistenza di questa particolare forma di espressione artistica.

Tuttavia, nonostante la sorpresa e l’iniziale disagio, Lobe sembra riconoscere il lato umoristico della situazione e il fatto che il Deathclaw abbia ora una doppia vita, come antagonista terrificante e, sorprendentemente, soggetto di interesse sessuale nell’immaginario di alcuni fan.