SEGA sarebbe pronta a rispolverare una vecchia IP del passato, dell’epoca Dreamcast. Al momento ci sono solamente ipotesi e supposizioni, supportate però da un misterioso countdown comparso nelle ultime ore, che avrebbe svelato il prossimo gioco a cui il publisher e sviluppatore nipponico starebbe lavorando.

Il teaser è stato lanciato su Twitter e rimanda a un sito web, che avrebbe definitivamente eliminato ogni dubbio sul gioco. Il gioco in questione dovrebbe essere Cosmic Smash, un titolo rilasciato in epoca Dreamcast e che sarebbe oramai pronto a tornare. In che forma, però, è ancora tutto da vedere. Nell’indirizzo del countdown sono infatti contenute le lettere “VR”, che potrebbero riferirsi alla realtà virtuale.

Ad alimentare le possibilità che Cosmic Smash possa essere adattato ai visori per la realtà virtuale c’è poi un ulteriore indirizzo, che riguarda la scadenza del conto alla rovescia. Il countdown terminerà infatti tra 20 giorni, intorno al 13 febbraio 2023. Quel giorno è prevista l’uscita di PS VR2, il visore di Sony per la VR. Non è escluso dunque che SEGA non solo stia programmando un reveal del gioco, ma magari anche uno shadow drop, appena in tempo proprio per il debutto dell’headset. Difficile, ovviamente, ma non impossibile: non si tratta d’altronde di un progetto che ha bisogno di un marketing aggressivo, ma più di una gradita sorpresa.

La storia di Cosmic Smash è decisamente interessante. In origine, infatti, il gioco era solamente destinato al mercato degli arcade e più nello specifico al SEGA NAOMI. Il grande interesse del pubblico portò poi a una conversione per Dreamcast, pubblicata a settembre del 2001 in Giappone. A distanza di oltre 20 anni, dunque, il gioco potrebbe ora tornare, con una nuova veste. Chiaramente ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di scoprire se davvero Cosmic Smash sarà giocabile in VR. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli e novità in merito.

