Un IA ha ricreato The Last of Us, il risultato è arte pura!

Tra le molteplici produzioni videoludiche, quella di The Last of Us è senza ombra di dubbio una delle più apprezzate e discusse. Oltre ad un seguito diretto che ha ottenuto elogi ovunque, l’IP creata da Naughty Dog sta per ricevere un adattamento seriale con attori del calibro di Pedro Pascal e Bella Ramsey grazie ad HBO. Oltre a ciò, un utente ha utilizzato un IA per ricreare alcune immagini partendo proprio da diversi input derivati dall’esclusiva PlayStation.

Le immagini si possono trovare su Reddit, dove l’utente conosciuto online con il nickname ‘daRek27’ ha pubblicato una galleria di screnshot che mostrano il risultato ottenuto dall’IA. Passando in rassegna le varie immagini ricreate dall’IA possiamo vedere come l’intelligenza artificiale abbia saputo realizzare delle vere e proprie opere d’arte tutte diverse ma con alcuni elementi molto particolari in comune.

Le immagini sembrano dei dipinti veri e propri, e con ogni screen sembra rivedere molte delle ambientazioni presenti nei due The Last of Us. Il tutto risulta poco chiaro se si scende nei dettagli, riprendendo quasi una forma d’arte astratta piena di forme e colori differenti che entrano in contatto tra di loro.

È decisamente interessante vedere come un’intelligenza artificiale riesca a riprodurre immagini tanto complesse partendo da un semplice input. Ora sarebbe curioso vedere che tipo di immagini creerebbe l’IA in questione con altri brand videoludici famosi.