Il mondo dei leak videoludici torna al centro del dibattito nell'industria gaming, questa volta con un epilogo che segna un precedente significativo: Activision ha costretto al silenzio uno dei leaker più seguiti della community di Call of Duty, dimostrando come le grandi publisher siano sempre più disposte a percorrere la strada legale per proteggere i propri segreti. La vicenda che riguarda TheGhostOfHope, insider notoriamente affidabile nel prevedere annunci e contenuti inediti del franchise, accende un riflettore su una tensione che attraversa l'intera industria videoludica e che coinvolge sviluppatori, publisher, giocatori e content creator.

TheGhostOfHope ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo X annunciando il ritiro definitivo dall'attività di leaking dopo aver ricevuto una diffida formale da parte di Activision. "Activision mi ha intimato legalmente di smettere di diffondere informazioni riservate relative a Call of Duty e Activision, e mi sto conformando alle loro richieste", ha scritto l'insider, aggiungendo che continuerà a essere presente sulla piattaforma per commentare le notizie ufficiali del franchise. Un addio che chiude anni di anticipazioni, spesso rivelatesi corrette, su titoli e contenuti del brand sparatutto più redditizio al mondo.

Tra i leak più recenti attribuiti a TheGhostOfHope figura quello sul prossimo capitolo della serie, che secondo l'insider si chiamerebbe Modern Warfare 5 e sarebbe ambientato tra Corea del Nord e Corea del Sud. Ma proprio su questo punto è arrivata una risposta inaspettata: l'account ufficiale di Call of Duty su X ha preso la parola nella conversazione, chiarendo che l'azione legale non equivale a una conferma dei leak diffusi. Alla domanda di un utente — "Se Call of Duty sta mettendo a tacere TheGhostOfHope, significa che aveva ragione su tutto?" — la risposta del canale ufficiale è stata netta: "No. Anche quando i leak sono sbagliati, fanno comunque del male alle persone che stanno costruendo il gioco e distorcono le aspettative dei giocatori."

"Anche quando i leak sono sbagliati, fanno comunque del male alle persone che stanno costruendo il gioco e distorcono le aspettative dei giocatori." — Account ufficiale Call of Duty

Questa precisazione da parte di Activision è tutt'altro che banale: separare l'azione legale dalla veridicità delle informazioni trapelate è una mossa comunicativa precisa, che serve a gestire le aspettative della playerbase senza né confermare né smentire ufficialmente i dettagli sul prossimo capitolo della saga. Per i giocatori più attenti, questo significa che il progetto Modern Warfare 5 con ambientazione coreana rimane al momento non confermato, indipendentemente dalle pressioni legali esercitate.

La battaglia tra insider e sviluppatori non è certo una novità nel gaming: dai tempi delle riviste cartacee con le famose "rumour page" fino all'era dei forum e poi dei social media, le anticipazioni sui giochi hanno sempre fatto parte del folklore della community. Quello che cambia oggi è la scala del fenomeno e la velocità con cui le informazioni si diffondono, rendendo praticamente impossibile per le publisher mantenere il controllo narrativo sui propri prodotti per mesi o anni. La scelta di Activision di procedere legalmente rappresenta un segnale chiaro all'ecosistema dei leaker: con Microsoft alle spalle e risorse legali praticamente illimitate, il franchise CoD non ha intenzione di tollerare fughe di notizie.