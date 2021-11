Un modder ha trasformato Zelda Breath of the Wild in un gioco next-gen in 8K

Uno dei canali YouTube più interessanti in questo periodo è quello di Digital Dream, un modder che, grazie al suo lavoro, dimostra come alcuni dei giochi più popolari degli ultimi anni possano andare oltre la loro qualità tecnica di base. Dopo aver lavorato su mod grafiche per The Witcher 3 e Red Dead Redemption 2, Digital Dreams ha pubblicato un nuovo video in cui The Legend of Zelda Breath of the Wild si mostra come un titolo next-gen.

Inutile dire che quando ci troviamo a parlare di The Legend of Zelda Breath of the Wild, siamo di fronte ad uno degli open world più affascinanti delle ultime generazioni. Utilizzando una serie di mod, il creatore di contenuti Digital Dreams è riuscito a rendere il titolo Nintendo ancora più maestoso, trasportando il fantastico mondo di gioco in un prodotto che sembra essere pensato per la nuova generazione videoludica.

L’ultimo capitolo principale della serie targata Nintendo sembra incredibile con la nuova veste grafica e con una risoluzione in 8K. Il video pubblicato dallo youtuber mette in mostra il gioco con una serie di mod che vanno a migliorare l’illuminazione globale con il supporto al Ray Tracing, ma non solo dato che anche la field of view è stata aumentata e migliora notevolmente la magnificenza di queste ambientazioni.

Un altro lavoro a dir poco impeccabile di questo modder che riesce sempre a stupirci con i propri video. Dopo The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 e ora The Legend of Zelda Breath of The Wild, ci domandiamo quale sarà il prossimo gioco che riceverà questi miglioramenti tecnici e visivi.