Mentre ci avviciniamo ai prossimi The Game Awards 2022, in molti iniziano a discutere di quelli che potrebbero essere i nuovi videogiochi che saranno presentati nel corso della serata di gala. Oltre a una serie di premiazioni, infatti, l’evento condotto dal noto Geoff Keighley ci permetterà di conoscere alcuni nuovi titoli che arriveranno sulle nostre piattaforme da gioco nel corso dei prossimi mesi. In tutto questo c’è già tanto chiacchiericcio per il web, e tra voci di corridoio e leak c’è un noto attore di Stranger Things che ha svelato un possibile nuovo progetto videoludico in cui è coinvolto.

Parliamo di David Harbour, l’attore statunitense che, oltre ad essere lo sceriffo Hopper in Sranger Things, ultimamente ha ricoperto diversi ruoli di rilievo in parecchi film quali: Hellboy, Black Widow e Violento Night. Proprio durante una recente intervista rilasciata alla redazione di Video Games FN, l’attore ha parlato anche della sua passione per i videogiochi, specialmente per World of Warcraft; gioco che, stando alle parole di Harbour, gli ha rovinato in positivo gran parte della sua gioventù.

Ma il passaggio più importante di questa intervista ci rivela che David Harbour è stato coinvolto nella realizzazione di un nuovo gioco horror non ancora ufficialmente annunciato. L’attore ha dichiarato che c’è un gioco che sta per uscire in cui lui ha preso parte. “Io e Jodie Comer abbiamo lavorato ad un videogioco. Uscirà… penso l’anno prossimo. Si tratta di un gioco horror”, questo è quanto ha dichiarato David Harbour durante l’intervista.

David Harbour (Stranger Things, Black Widow, Violent Night) has said he's in an upcoming Horror video game “I actually have one coming out,” Harbour said. “Me and Jodie Comer did a video game. That'll be coming out…I think it's next year. A horror game”https://t.co/Y3Fg9ymF59 pic.twitter.com/aGgL2ppT9K — Benji-Sales (@BenjiSales) December 5, 2022

Questo è tutto ciò che sappiamo di questo misterioso nuovo progetto dell’orrore che vedrà il coinvolgimento diretto di David Harbour e Jodie Comer, altra nota attrice che negli ultimi anni ha preso parte a grandi film come: Star Wars L’Ascesa degli Skywalker, The Last Duel e Free Guy.

