Un nuovo Doom è in arrivo? Bethesda semina indizi

Un trademark che sembra anticipare un nuovo gioco della iconica e amatissima serie Doom è riapparso dopo essere stato registrato da Bethesda lo scorso gennaio, portando a speculazioni su un'imminente annuncio nei prossimi giorni.

In particolare, il trademark pendente, registrato negli Stati Uniti, si intitola "IDKFA" - un codice cheat ben noto agli appassionati della serie -.

Non si tratta della prima volta che si sente parlare di uno sviluppo di nuovo gioco di Doom: un progetto denominato "Doom: Year Zero" era stato citato in un programma di rilascio pubblicato per errore da Microsoft lo scorso anno, in documenti legati al suo caso giudiziario FTC con Activision Blizzard (tra l'altro, in quel documento erano menzionati anche i seguiti di Ghostwire: Tokyo e Dishonored, che ora sembrano purtroppo non essere più in fase di realizzazione)

Inoltre, di recente Tom Warren di The Verge ha lasciato intendere più volte su X che Microsoft sarebbe stata pronta ad annunciare un nuovo capitolo di Doom nel corso dell'evento di giugno del prossimo mese - come tentativo di riscattare l'aura negativa attorno a Xbox.

Chi potrebbe essere al lavoro su questo nuovo titolo? La risposta più ovvia è, naturalmente, id Software, creatore della serie, che ha rilasciato l'ultima opera con Doom Eternal nel 2020. Da allora, lo studio ha lanciato solo un progetto, il shooter free-to-play per PC Quake Champions.

D'altronde, gli altri studi di Bethesda sono attualmente impegnati in vari progetti, tra cui Arkane Lyon con Marvel's Blade, MachineGames su Indiana Jones, ZeniMax Online su Elder Scrolls Online e Bethesda Game Studios nello sviluppo preliminare di The Elder Scrolls 6 oltre a continuare il lavoro su Starfield.