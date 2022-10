Con l’arrivo di Starfield, il nuovo capitolo di Fallout è sicuramente distante anni luce. D’altronde lo ha svelato anche Todd Howard stesso, che in Bethesda lavora fin dagli inizi e ha contribuito a realizzare praticamente ogni singolo gioco della serie da quando il team di sviluppo e publisher ha acquisito i diritti del franchise che fu di Interplay. Nonostante ciò, la recente acquisizione del gruppo ha permesso a diversi giocatori di fantasticare sulla serie e sul nome di un nuovo sviluppatore da affiancare a un eventuale nuovo capitolo. Già, perché dal 2020 Bethesda fa parte di Xbox Game Studios, così come Obsidian. Ed è proprio lo sviluppatore statunitense ad aver realizzato uno dei giochi più amati del franchise, quel New Vegas che ancora oggi è decisamente attuale: c‘è una qualche possibilità che la Zona Contaminata e quelle atmosfere post apocalittiche tornino nelle mani di uno dei team più impegnati nel versante dei giochi di ruolo?

La risposta, purtroppo, non ce l’abbiamo ancora. La verità è che Obsidian vorrebbe davvero tornare a lavorare su Fallout e non si tirerebbe indietro. A svelarlo ci ha pensato lo studio Head Feargus Urquhart, in una intervista concessa a DualShockers. “Se ci fosse l’occasione diremmo tutti di sì. Non è neanche una domanda da fare. Se si presentasse la possibilità saremmo pronti”, le parole di Urquhart dichiarate in una intervista ai colleghi statunitensi.

Un ritorno di Obsidian su Fallout non è dunque da escludersi, ma devono verificarsi determinate condizioni. La prima è sicuramente legata alla volontà di Bethesda: Howard e Pete Hines devono decidersi ad assegnare al team di sviluppo statunitense un nuovo gioco della serie. La seconda, invece, è legata al tipo di piani che ha in mente Bethesda per la serie. Dopo un capitolo solamente online non proprio di successo e una serie di critiche mosse ai recenti giochi in single player, è molto probabile che l’opzione migliore per Howard e soci sia quella di prendersi una pausa, staccare la spina e ricominciare solamente dopo aver dato i natali alla loro nuova IP.

Obsidian fa parte della scuderia di Xbox Game Studios dal 2018. Bethesda e tutti i vari studi a lei legati, invece, da settembre 2020. Nel corso del prossimo futuro, se tutto andrà bene, tra i team di sviluppo first party entrerà anche il gruppo Activision Blizzard, ma la buona riuscita dell’acquisizione non è da dare per scontata.