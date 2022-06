Colpo di scena: a pochissimi giorni dalla Summer Game Fest, Square Enix ha confermato lo sviluppo di un nuovo capitolo di Just Cause. Nessun annuncio sui social, ma l’informazione è contenuta nell’ultimo report finanziario dell’ultimo anno fiscale, con un breve commento che parla anche della vendita degli asset occidentali a Embracer Group.

Come riportato su ResetEra, Square Enix ha ufficializzato il nuovo capitolo della serie, a ben quattro di distanza dall’ultimo titolo. “Il franchise di Just Cause rimane una nostra IP e stiamo sviluppando un nuovo gioco della serie”, le parole contenute nel documento consultabile online. Nonostante queste poche parole, è già possibile scoprire qualcosa in più sul nuovo gioco del franchise. Come? Grazie ai classici annunci di lavoro che compaiono online.

Pur non sbilanciandosi in merito, il nuovo Just Cause sarà al 99% sviluppato da Avalanche Studios. Il team di sviluppo, che ha già lavorato alle precedenti iterazioni moderne della serie, è infatti alla ricerca di diverso personale per lo sviluppo di un progetto open world ancora non annunciato. Ovviamente il riferimento alla serie viene quasi naturale e con la vendita delle sedi occidentali di Square Enix non è difficile immaginarsi chi sarà al timone dello sviluppo di questo nuovo gioco.

Quando sarà possibile vedere il nuovo Just Cause? Difficile dirlo. Un reveal alla Summer Game Fest appare improbabile, più facile invece che un teaser trailer possa essere pubblicato nel corso dei The Game Awards 2022. Probabilmente però sarà il 2023 il momento più adatto a coprire qualcosa sul nuovo capitolo della serie, considerati i tempi di sviluppo piuttosto lunghi per i vari open world. Sconosciuta anche la natura del progetto: si tratterà di un vero e proprio sequel oppure Avalanche esplorerà ulteriori possibilità come spin-off, reboot o remake? Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.