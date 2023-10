Un playtest per un Soulsborne fa speculare sul remake di Bloodborne

Un'interessante discussione è emersa recentemente su Reddit riguardo a una proposta di lavoro per un playtest di un gioco "soulsborne" a Londra centrale. Questa opportunità è stata condivisa attraverso il sito researchi.co.uk, noto per elencare offerte di lavoro legate alla ricerca e ai test di prodotti, inclusi i playtest per i videogiochi.

Sebbene la posizione di lavoro sia già stata assegnata, ha scatenato una pletora di speculazioni e discussioni tra la community degli amanti del genere.

Nonostante non ci siano informazioni specifiche sulla società che ha richiesto il playtest, gli utenti di Reddit, e ResetEra, hanno suggerito che potrebbe essere legata a PlayStation, dato che in passato l'azienda ha utilizzato lo stesso sito per i playtest di altri giochi, come "Dreams" e "Gran Turismo 7 VR".

Inoltre, l'immagine di presentazione per l'offerta di lavoro includeva quattro giochi: "Elden Ring," "Dark Souls III," "Wo Long," e "Bloodborne," il che ha scatenato speculazioni sulla possibilità di un remake, o di un sequel, proprio di "Bloodborne."

È importante notare che al momento non ci sono dettagli confermati né sulla società, né sul progetto specifico associato a questo playtest. Mentre molti fan hanno espresso la speranza che si tratti di un nuovo progetto legato a Bloodborne, è fondamentale mantenere una certa cautela e attendere ulteriori informazioni ufficiali.

Le discussioni tra i fan includono anche la possibilità che si tratti del DLC di "Elden Ring", considerando i rumor che suggeriscono un possibile lancio all'inizio del 2024.

Altri suggerimenti, infine, riguardano potenziali giochi come un remake di "Bloodborne" (targato Bluepoint) e "Rise of the Ronin." Tuttavia, è importante tenere presente che si tratta principalmente di speculazioni e speranze dei fan, e al momento non ci sono conferme ufficiali su cosa potrebbe emergere da questa opportunità di playtest.