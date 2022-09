Il Tokyo Game Show 2022 ci ha portato una valanga di nuovi annunci molto interessanti. Una delle compagnie più prolifiche è stata senza ombra di dubbio SEGA, la quale ha annunciato ben tre nuovi giochi della saga Yakuza in un colpo solo. Oltre ai trailer, il team Ryu Ga Gotoku Studio ha cominciato a svelare molti dei primi dettagli sui prossimi giochi della saga in arrivo, e nello specifico si è parlato anche del perché, a oggi, un possibile porting dei titoli in questione per Nintendo Switch sembra alquanto improbabile.

Di questo aspetto, e non solo, ne ha parlato di recente Masayoshi Yokoyama, produttore esecutivo e studio head di Ryu Ga Gotoku Studio. La chiacchierata è avvenuta insieme alla redazione di GameSpot, e uno degli argomenti che hanno colpito più nel segno è stata proprio una dichiarazione relativa a un possibile arrivo dei titoli di Yakuza all’interno dell’ecosistema Nintendo Switch, e non ci sono buone notizie per i possessori della console ibrida della grande N.

“Vogliamo mettere un titolo come questo, in cui andiamo in giro ad azzuffarci con il mondo e facciamo tutte queste cose di Yakuza, su Switch?” ha dichiarato Yokoyama in modo retorico. L’atteggiamento dello studio nipponico lascia presagire che, a oggi, non vi è alcuna intenzione di portare la saga di Yakuza su Nintendo Switch, sottolineando che il franchise è troppo underground per una piattaforma così family-friendly.

Come sottolinea anche la redazione di TheGamer nel proprio articolo, sono dichiarazioni un po’ particolari dato che, come ben sappiamo, in realtà Nintendo Switch è anche la casa di una serie di titoli tutt’altro che family-friendly. Basti pensare ai vari Mortal Kombat 11 e le sue finisher ricche di sangue e ossa frantumate in mille pezzi, o al Catherine Full Body che non è certo pulito con le varie tematiche proposte.