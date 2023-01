Non tutti lo sanno, ma Hideo Kojima (attualmente a lavoro su Death Stranding 2) non ha aperto la propria strada nel mondo dei videogiochi con Metal Gear; prima ancora di quella leggendaria saga ha lavorato a Snatcher e Policenauts. Quest’ultimo venne pubblicato nel 1994, e altro non era se non un’avventura grafica in cui la scrittura del suo autore era il principale carburante di ogni singolo avvenimento.

I was thinking of a sequel where Redwood comes back to earth (home) for revenge, but it never happened https://t.co/eWfThBpZlv — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) January 9, 2023

Policenauts, curiosamente, anche a seguito del grande successo di Hideo Kojima non ha mai abbandonato il suolo giapponese (anche se qualche tentativo di adattamento c’è stato nel tempo), per poi essere trasposto dai vari fan (in lingua inglese) tramite una patch uscita nel 2009.

Più volte Kojima è tornato a parlare di questo videogioco negli anni, specialmente sul suo profilo Twitter. In un post ha detto che “Gli mancava”, descrivendo il processo che ha portato alla sua pubblicazione giapponese: “Ho completato la pianificazione, l’ambientazione, la storia, lo storyboard e i comandi, ma è stato nel 1990, quindi 32 anni fa. Successivamente ho dovuto trasferirmi in un altro reparto e la produzione su vasta scala è stata ritardata”.

In un altro post, invece, ha accennato al fatto che avrebbe voluto realizzare un sequel diretto di Policenauts: “Stavo pensando a un sequel in cui Redwood torna sulla Terra (casa) per vendetta, ma non è mai successo”. Tony Redwood è l’antagonista principale del gioco.

Al momento non c’è alcuna informazione in merito a questo videogioco targato Hideo Kojima. Konami non sembra aver mai preso in considerazione l’idea di continuare la sua storia, né tantomeno di rievocare le sue possibilità creative nel nostro presente. Cosa ci riserverà il futuro di questo autore?

