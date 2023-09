Deus Ex è considerato come uno dei titoli più iconici nella storia dei videogiochi per PC. Nonostante siano trascorsi quasi 25 anni dalla sua uscita, appassionati modder continuano a introdurre significative migliorie per delizia sia dei nuovi giocatori che degli affezionati di lunga data. Recentemente, una delle mod più celebri ha subito una revisione completa.

Uno dei principali sviluppatori di “The Nameless Mod,“ un’apprezzatissima modifica per il leggendario Deus Ex originale, ha rilasciato un aggiornamento che ha completamente rivoluzionato la campagna creata dai fan. Questa mod potrebbe essere considerata una sorta di “pseudo-sequel” con una quantità di contenuti pari a quella del gioco originale.

Dopo la prima versione di “The Nameless Mod” rilasciata nel 2009 e che comprendeva più di 60 nuove missioni, “The Nameless Mod 2.0,” ha ridefinito completamente ogni livello del gioco e introdotto nuove aree segrete. Sebbene alcuni ambienti siano ora più ristretti rispetto alla versione del 2009, altri sono stati ampliati e arricchiti con contenuti extra per adattarsi a una varietà di stili di gioco, mantenendo la filosofia di design del gioco originale. Inoltre, la nuova versione ha corretto numerosi bug e migliorato l’esperienza complessiva del gioco.

Insomma, nonostante tutto il primo Deux Ex rimane ancora oggi uno dei videogiochi più memorabili della storia, ancora giocatissimo e amato da una grossa fetta di videogiocatori.