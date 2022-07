La prima ondata di giochi Xbox Game Pass di luglio è stata annunciata di recente, ma Microsoft, decisamente a sorpresa, ha deciso di lanciare una nuova versione di Minecraft, inclusa anche questa nel suo servizio. Chiamata semplicemente Preview, si tratta di una versione che non tutti potranno giocare e ha un unico obiettivo, ovvero quello di far provare ai giocatori alcune novità prima che vengano introdotte in maniera permanente.

Minecraft Preview sarà disponibile a partire da oggi su Xbox Game Pass, ma non tutti potranno giocarlo: come recita la descrizione, infatti, il gioco potrà essere avviato solamente da tutti coloro che possiedono la versione “normale” del gioco, esattamente come avviene con i test server di altri giochi, solitamente destinati a chi ha già acquistato le versioni retail. “Preview vi consente di poter sperimentare e provare con mano tutte le feature in sviluppo presso Mojang Studios”, si legge nella descrizione del gioco. Chiaramente ci sono anche dei limiti: tutti i mondi giocati tramite la Preview Version non saranno trasferiti all’interno della versione retail, così come la maggior parte delle impostazioni non saranno incluse, compresi i Family Setting.

Lo sblocco di Minecraft Preview è previsto per oggi. Al momento il gioco non sembra comparire nell’app di Xbox su PC, ma probabilmente sarà aggiornata nel corso della giornata odierna. Non sappiamo però se il titolo sarà disponibile anche su console: solitamente, build del genere sono limitate alla versione PC, ma attendiamo maggiori informazioni in merito.

SHADOW DROP:#XboxGamePass Minecraft Preview makes its way to Game Pass! This version of Minecraft will allow you to test unreleased features and builds before they hit the regular Minecraft build!https://t.co/jnrt1vyfzm pic.twitter.com/GhlDTp6Dwy — Game Pass Counter (@gamepasscounter) July 12, 2022

Nel caso foste interessati, prima di scaricare questa versione vi dobbiamo ricordare che le build di preview non rispecchiano la qualità finale del prodotto. In aggiunta, anche la stessa Mojang avvisa i giocatori che tutte le partite potrebbero non offrire un’esperienza stabile, appunto per la loro natura. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.