Nell’ambito di una nuova iniziativa di marketing, inaugurata ieri con un nuovo spot TV, Sony ha deciso di installare una gigantesca PS5 al centro di Roma. L’installazione segue quella di Aloy, avvenuta lo scorso anno, con una statua della protagonista del franchise di Horizon esposta a Firenze, in quell’occasione per celebrare tutte le donne, oltre che Horizon: Forbidden West (che potete recuperare su Amazon).

L’installazione è presente in Largo dei Lombardi ed è ovviamente temporanea. La console sarà presente da oggi, 31 gennaio 2023 fino a domenica 5 febbraio 2023. “La realizzazione della fedele riproduzione di PS5, con i suoi oltre 5 metri d’altezza, ha richiesto più di 30 giorni di lavoro e ha impiegato una squadra di 25 persone. La struttura è stata realizzata con una forte impronta green, grazie all’utilizzo di materiali ad impatto zero e interamente riciclabili (come polistirolo, metallo e metamark), di vernici ad acqua e di pannelli solari”, si legge nel comunicato stampa arrivato in redazione.

Come abbiamo scritto in apertura della notizia, questa installazione fa parte di una campagna pubblicitaria ben più ampia, a cui è collegato anche un concorso, per tutti i giocatori e coinvolgere ancora di più la community e di cui potete vedere il video subito qui in basso, con protagonista Diana del Bufalo. “Infine, per coinvolgere attivamente la Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato il contest “PS5 Reporter for a day”: da oggi, 31 gennaio, e fino al 19 febbraio, basterà caricare sulla piattaforma PlayStation Gamer Board un video, un audio o un breve testo di una “notizia” sui fenomeni straordinari legati al mondo PlayStation 5 che si stanno “manifestando” nella propria città, per diventare un inviato speciale dell’universo PlayStation”.

La statua di PS5 è stata realizzata dalla compagnia Ninetynine e resterà attiva da oggi, 31 gennaio 2023 fino al 5 febbraio 2023. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.