Aggiornamento: informandoci adeguatamente abbiamo scoperto che il post incriminato è fake, di conseguenza, niente server chiusi (almeno per ora). Ci scusiamo per l’allarmismo.

Articolo originale:

Sviluppato da Valve Corporation e lanciato nel 2007, Team Fortress 2 è diventato uno degli FPS multiplayer a squadre più popolari di sempre, conquistando un’enorme fan base grazie al suo stile unico e al gameplay coinvolgente.

Negli anni, Team Fortress 2 ha continuato a ricevere aggiornamenti e contenuti da parte degli sviluppatori, tra cui nuove mappe, armi e modalità di gioco; la comunità stessa ha contribuito attivamente alla creazione di contenuti aggiuntivi, come cappelli e oggetti decorativi. A oggi si tratta ancora di uno dei giochi più popolari su Steam, eppure di recente è spuntato in rete un post alquanto criptico proveniente da Valve.

Il suddetto post afferma che i server del gioco chiuderanno il 10 ottobre 2023, ringraziando gli utenti per aver giocato per 16 anni. Ovviamente, ciò ha gettato i fan nello sconforto, dato che l’annuncio pioverebbe come un fulmine a ciel sereno e sarebbe alquanto immotivato, considerando la continua popolarità del titolo.

Desideriamo, però, sottolineare che questa informazione è da prendere con le pinze: Valve Corporation non ha rilasciato alcun annuncio ufficiale riguardo alla chiusura dei server di Team Fortress 2.

Mentre alcune speculazioni suggeriscono la possibilità di un Team Fortress 3, al momento non ci sono indicazioni ufficiali nemmeno sullo sviluppo o il rilascio di un sequel. Pertanto, è consigliabile attendere annunci ufficiali da parte di Valve Corporation per conoscere eventuali piani futuri per la serie.

TF2 si distingue per il suo eclettico stile artistico, che combina elementi cartooneschi e una grafica vivace. Ogni personaggio ha una personalità distintiva e un set di abilità uniche, il che contribuisce a un’esperienza di gioco variegata e divertente. Una delle caratteristiche distintive del titolo è l’approccio umoristico: il gioco è pieno di battute, dialoghi esilaranti e situazioni comiche che lo rendono un’esperienza leggera e divertente.

Continueremo a seguire la situazione e aggiorneremo la storia in caso di notizie rilevanti o conferme ufficiali.