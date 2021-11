Un’attesissima remastered sarebbe pronta a sbarcare su Nintendo Switch

Nei primi cinque anni di vita di Nintendo Switch la console ibrida si è costruita una vera e propria ludoteca degna di nota, perfetta per qualsiasi tipo di videogiocatore. Tra nuove grosse produzioni tripla A, titoli di terze parti e indie c’è l’imbarazzo della scelta, e grazie ai molteplici porting dei titoli WiiU anche coloro che non hanno avuto la sfortunata console Nintendo hanno potuto attingere a grandi perle di quella generazione.

Conosciamo già alcuni dei prossimi titoli in arrivo su Nintendo Switch, ma stando all’insider Emily Rogers, da sempre molto vicina al mondo Nintendo, ci sarebbe un importante e tanto attesa remastered bella che pronta per essere annunciata. Si tratterebbe della remastered di Metroid Prime, un’operazione già vociferata in passato e che, stando alle ultime dichiarazioni della Rogers, potrebbe concretizzarsi prossimamente.

L’insider ne ha parlato sul proprio account Twitter, dove non solo dichiara l’esistenza di una remastered di Metroid Prime, ma afferma anche che, per quanto ne sa, lo sviluppo di questo titolo sarebbe si concluso la scorsa estate. Questa informazione, se confermata in via ufficiale, potrebbe significare che siamo molto vicini ad un annuncio di questa tanto attesa e richiesta remastered, chissà magari in un prossimo Nintendo Direct.

It would be cool if Nintendo sticks to their original plan and brings all 3 Metroid Primes to Switch. I'm rooting for the best possible scenario here.

Only thing I can confirm atm is Prime 1 exists. And it just wrapped up development over the summer.

— Emily Rogers (@EmilyRogersBlog) November 10, 2021