Uncharted 4 è sparito dal PlayStation Store, ecco perché

Nella giornata di ieri, Sony ha annunciato la data di uscita di Uncharted 4 e del suo DLC stand alone, L’Eredità perduta, per PS5. Successivamente all’annuncio, però, Sony ha deciso di rimuovere entrambe i giochi dal PlayStation Store e sì, si tratta di una mossa volta a massimizzare al massimo i guadagni in vista delle versioni PS5.

Uncharted 4 su PS5 infatti si acquisterà solamente in bundle con L’Eredità Perduta. C’è sempre la possibilità di fare un upgrade, al costo di circa 10 Dollari, ma dopo questa mossa i titoli sono acquistabili in un unico pacchetto. Chiamato The Lost Legacy Digital Bundle, questo speciale pacchetto include il gioco principale e il suo DLC al costo di 39,99 Dollari (o 34,99 Sterline nel Regno Unito). La mossa non è stata accolta benissimo da parte degli utenti, ma sembra che Sony stia solamente proseguendo nella sua campagna di upgrade a pagamento, che consente in caso di versioni aggiornate, di far pagare appunto un “contributo” della cifra di 10 Dollari/Sterline/Euro per poter ottenere la versione più avanzata tecnologicamente.

Sicuramente Sony non ha lasciato nulla al caso. E infatti chiunque abbia la versione PlayStation Plus del gioco può comunque scaricarla, ma attenzione: in questo caso non è “eleggibile” per l’upgrade alla Legacy of Thieves Collection, nome con cui Uncharted 4 e L’Eredità perduta arriveranno su PlayStation 5. Insomma, in un modo o nell’altro per poter giocare alle versioni rimasterizzate sarà necessario pagare il prezzo pieno oppure recuperare a poco prezzo le versioni usate, ovviamente fisiche.

Uncharted 4 per PlayStation 5 debutterà il 28 gennaio 2022. Nel corso del prossimo anno debutterà la versione PC, che al momento resta però senza una data di uscita e senza le specifiche tecniche, inclusi anche i requisiti minimi e raccomandati. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.