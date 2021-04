Uncharted 4 raggiunge i 60 FPS grazie al lavoro di un fan

Nel corso dei mesi scorsi, ha fatto grande eco il lavoro di un appassionato che, grazie ad una mod non ufficiale era riuscito a far girare Bloodborne a 60 FPS su PlayStation 4. A prendere spunto da questa operazione, oggi un altro appassionato ha effettuato lo stesso lavoro per un’altra grande esclusiva Sony approdata sulla console di scorsa generazione. Parliamo di Uncharted 4 Fine di un Ladro, ultimo capitolo della saga targata Naughty Dog e con protagonista Nathan Drake.

In modo abbastanza similare alla recente patch non ufficiale di Bloodborne che lo ha portato a girare a 60fps, l’utente ‘illusion0001’ ha realizzato una seconda mod non ufficiale per dare anche all’amatissimo Uncharted 4 un aumento del framerate fino al raggiungimento dei 60 FPS. Per riuscire nel suo obbiettivo il modder ha dovuto abbassare la risoluzione del gioco, scendendo addirittura a 540P su un modello di PlayStation 4 base.

A causa di questo abbassamento di risoluzione, nei momenti d’azione più concitati il gioco perde di qualità, ma non solo. Al momento può capitare di scrutare qua e la alcuni artefatti grafici che non sono proprio il massimo da vedere. La redazione MP1St, inoltre, ha testato questa patch non ufficiale di Uncharted 4 mostrandoci in video come appare il gioco in diverse situazioni, sottolineando costantemente l’andamento di risoluzione e soprattutto del framerate.

Al momento è possibile trovare tutte le informazioni aggiuntive di questa mod non ufficiale direttamente all’interno del blog del creatore. È probabile che, esattamente come l’utente che ha creato la mod per Bloodborne, anche nel caso di Uncharted 4 i lavori possano trovare alcune migliorie nel tempo, soprattutto in termini di risoluzione e qualità grafica generale.