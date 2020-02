Uncharted 4: il director di Naughty Dog non esclude un seguito

Questa generazione è stata abbastanza generosa con Sony: la società giapponese ha potuto festeggiare il successo di molti giochi first-party come Horizon Zero Dawn (che sta per arrivare su PC?), Marvel’s Spider-Man, God of War e Uncharted 4. Quest’ultimo, secondo i dati più recenti condivisi da Niko Partners, ha venduto ben 16 milioni di copie. Siamo lontani dai 20 milioni di The Last of Us (contando sia PS3 che la remaster per PS4), ma si tratta comunque di uno dei più grandi successi di Naughty Dog.

La domanda quindi è: ignorando L’Eredità Perduta, Uncharted 4 avrà mai un seguito? Magari su PlayStation 5? Una (parziale) risposta arriva da Neil Druckmann stesso, co-director di Uncharted 4, The Last of Us e The Last of Us Part II. “[La domanda è] vogliamo farlo e siamo abbastanza fortunati da avere libertà di scelta da parte di Sony? Abbiamo realizzato Uncharted 4 e non abbiamo creato un altro capitolo della serie da allora, magari un giorno lo faremo. Vedremo.” A questo si aggiunge il commento del doppiatore del protagonista della saga principale, Nathan Drake: “Ne parleremo!”.

In breve, non è del tutto escluso che Naughty Dog possa, in futuro, rimettere le mani sulla serie. Nell’ultimo anno e poco più, però, è circolata una (credibile) voce secondo la quale il nuovo studio di Sony con sede a San Diego (che attualmente non ha un nome né un gioco in lavorazione, almeno non ufficialmente) avrà il compito di far proseguire la saga, dando quindi a Naughty Dog la libertà di creare nuovi giochi.

Una cosa è certa: considerando il successo di Uncharted (sia del quarto capitolo che della serie intera), pare veramente difficile che Sony “accetti” di mettere in pausa l’IP per anni e anni. Per ora, però, sono solo speculazioni: speriamo che Sony decida di svelare le proprie carte al più presto. Diteci, voi cosa ne pensate? Vorreste un seguito? E chi potrebbe essere il/la protagonista: ancora Nathan o qualcun’altro?