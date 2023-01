Nell’ultimo spot di PS5, Sony sembra aver anticipato l’annuncio del probabile, prossimo gioco di Uncharted. Al momento l’indiscrezione è stata lanciata da VGC, che ha analizzato la pubblicità lanciata nel corso delle ultime ore e che potrebbe aver scoperto a cosa starà lavorando uno dei tanti first party di PlayStation.

Andiamo con ordine: intorno ai 50 secondi del nuovo spot pubblicitario è possibile vedere l’immagine che trovate poco più in basso. Una ragazza, con uno zaino e una torcia, si dirige verso un manufatto antico. Il nuovo spot di PS5 contiene una serie di riferimenti a giochi già disponibili sul mercato, come per esempio Horizon: Forbidden West e Returnal, insieme ad altri annunciati ma ancora non disponibili, come per esempio Marvel’s Spider-Man 2 Final Fantasy 16. Il frame incriminato non è però riconducibile a nessun tipo di gioco, né annunciato né già disponibile per l’acquisto. E in tanti sono pronti a credere che non si tratti di una nuova IP, ma proprio di un nuovo gioco di Uncharted.

I rimandi, d’altronde, ci sono tutti, soprattutto a livello di ambientazione e di telecamera del personaggio. Certo, qualcuno potrebbe obiettare parlando di una protagonista donna e di essere davanti a una nuova IP, ma la verità è che il finale di Uncharted 4 (che se non avete giocato potete recuperare su Amazon) riesce a fornirci anche una spiegazione logica sul perché un quinto capitolo del franchise potrebbe davvero avere una donna come protagonista. Alone di mistero, invece, sullo studio di sviluppo: Naughty Dog non ne vuole più sapere e al momento è impossibile capire a chi sia passato il testimone. Difficile Insomniac Games, impegnata in altri progetti, più facile invece Housemarque, anche se in Finlandia dovrebbero essere al lavoro su una nuova IP.

Come di consueto in questi casi, vi invitiamo ovviamente a prendere il tutto con le pinze. Sicuramente l’impossibilità di riconoscere il frame incriminato alimenta l’ipotesi che troviamo davanti a un nuovo gioco. Se sarà davvero il prossimo capitolo della serie di Uncharted si farà, allora lo scopriremo in uno dei prossimi eventi targati PlayStation, magari durante la prossima primavera o la prossima estate.



