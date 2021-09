Uncharted arriva su PC, ufficiale! Data e giochi disponibili

I rumor riguardo l’arrivo di Uncharted su PC erano veri, più o meno. Il PlayStation Showcase di settembre, andato in onda nella serata di ieri (trovate qui un recap), ha rivelato la Legacy of Thieves Collection, una raccolta di alcuni titoli della saga di Nathan Drake in uscita su PS5 e Personal Computer.

La nuova politica di Sony nei confronti delle sue esclusive vede sempre più videogiochi pubblicati anche su PC, anche se in maniera postuma. I rumor che ci erano arrivati riguardavano una raccolta più estesa, ma in fondo siamo contenti così: Uncharted sta per arrivare davvero su un’altra piattaforma, uscendo dalla sua dimensione esclusiva di Sony, e abbraccerà presto un nuovo pubblico. La Legacy of Thieves Collection include al suo interno Uncharted 4: La Fine di un Ladro e lo spin-off Uncharted: L’Eredità Perduta. Il filmato mostrato durante il PlayStation Showcase è un montaggio di sequenze d’azione delle avventure di Nathan Drake e di Chloe Frazer.

In Uncharted 4: La Fine di un Ladro, Nathan Drake è costretto a tornare alla caccia di tesori dopo molti anni dalla sua ultima avventura. Nel suo viaggio scoprirà un’antica cospirazione legata a un tesoro pirata. Uncharted: L’Eredità Perduta invece sposta l’azione in India, dove la protagonista Chloe Frazer cerca di recuperare un leggendario manufatto antico in compagnia della mercenaria Nadine Ross. Solo collaborando potranno finalmente rintracciare e recuperare il manufatto prima che la regione dei monti Ghati occidentali dell’India cada in rovina.

Non ci sono ulteriori dati sulla raccolta, ma trattandosi di un prodotto che Naughty Dog vuole portare esclusivamente su PS5 e PC, siamo sicuri che si tratterà di una doppia remaster pensata per la next-gen: ciò vuol dire 4K e 60FPS assicurati, con un più che probabile supporto per il Ray Tracing. Uncharted Legacy of Thieves uscirà nei primi mesi del 2022, e su PC arriverà sia tramite Steam che tramite Epic Game Store.