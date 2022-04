Nonostante il successo di The Last of Us e il nuovo gioco multiplayer, Naughty Dog probabilmente non ha dimenticato davvero Uncharted, tanto che al momento il team di sviluppo sarebbe alla ricerca di talenti proprio per continuare uno dei suoi franchise di successo. Ovviamente, almeno per ora, è impossibile capire cosa stia bollendo in pentola, ma un post su LinkedIn della recruiter dello studio di sviluppo ha svelato in anticipo quali saranno i probabili piani per il futuro della software house.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Christina-Marie Drake McBrearty ha annunciato sul social network di essere entrata in Naughty Dog nel ruolo di recruiter. La donna ha dichiarato che sta cercando talenti di ogni livello per diversi dipartimenti e ruoli. “Mi sento davvero bene a costruire i team per i progetti futuri, non solo per i nuovi titoli, ma anche per l’eredità di Uncharted”, si legge nel post.

Il post della nuova recruiter può essere chiaramente ambiguo. Possiamo però affermare con sicurezza che difficilmente Naughty Dog possa abbandonare da un giorno all’altro il franchise che più di tutti è diventato un vero e proprio system seller per le console Sony, e con la release del quarto capitolo anche su PC, siamo abbastanza certi che in futuro ci sarà spazio nuovamente per Nathan Drake e soci. Il problema è ovviamente capire come ciò avverrà.

Nel corso degli anni, tutti i giochi di Uncharted sono stati sviluppati scegliendo un singolo genere di riferimento, ovvero quello degli action-adventure. Non è escluso che in un futuro il titolo non possa evolversi, magari proprio in un live service con una forte componente multiplayer. Oppure la recruiter potrebbe aver puntato alla release di un comparto online per il quarto capitolo. Insomma, ci sono diverse ipotesi in ballo e sono tutte meritevoli di ascolto. L’ultima parola sul ritorno del franchise spetta però a Naughty Dog: riusciremo a resistere all’hype?