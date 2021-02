Uncharted Drake’s Fortune: emulato su PC gira meglio che su PS3

Uncharted Drake’s Fortune è uno dei titoli più promettenti rilasciati per PS3. Il primo capitolo delle avventure di Nathan Drake è stato quello che ha fatto salire di popolarità la società Naughty Dog, già famosa precedentemente per aver creato i primi capitoli di Crash Bandicoot rilasciati per la prima gloriosa PlayStation e successivamente Jak & Daxter per la seconda. Il primo Uncharted uscì nel lontano 2007 e vendette un milione di copie solo nei primi mesi, il clamoroso successo porto ilteam a creare dei sequel arrivando al capitolo finale pubblicato nel 2016 che cambiò drasticamente le regole basi degli action adventure moderni.

Come ben saprete tutta la saga degli Uncharted è una esclusiva Sony e quindi giocabile solo nelle relative piattaforme, ma coloro che non hanno mai potuto giocare hanno sfruttato diversi emulatori tra cui l’RPCS3. Nel corso degli anni questo è migliorato nettamente, proponendo una emulazione davvero ben fatta. Un recente video su YouTube mostra una versione aggiornata che esegue Uncharted Drake’s Fortune a 40fps. Lo youtuber Karan Benchmarks ha quindi potuto studiare la versione su un modesto PC con una GeForce GTX 1650 Super e un i5 10400F registrando un frame rate che oscilla tra i 40 ed i 50 fps.

Un significato passo in avanti che testimonia come l’emulatore faccia girare Uncharted Drake’s Fortune meglio di PS3. Ovviamente parliamo della versione rilasciata nel 2007, come ben saprete la remastered di Bluepoint Games è riuscita a migliorare l’esperienza su PS4 proponendo una collection dei primi tre capitoli davvero notevole. Insomma, se non siete mai riusciti a recuperare il primo storico capitolo e volete sfruttare un lodevole emulatore, questa è l’occasione perfetta che fa per voi.

