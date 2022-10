La pubblicazione di Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri nella sua versione PC ha aperto la strada a una serie di domande e speculazioni in merito alla saga stessa. I due giochi pubblicati restano sì due capitoli ben realizzati nella saga Uncharted, ma nel loro pacchetto non comprendono la trilogia originale. Così gli appassionati di settore hanno cominciato a riflettere in merito a questa particolare dinamica di mercato, cominciando a chiedersi quali siano le motivazioni dietro alla mancata pubblicazione di questi tre videogiochi su PC.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Naughty Dog non ha atteso molto prima di rispondere alle questioni della sua community, rivelando che alla base di questa scelta si trovano alcune riflessioni in merito alla grafica dei primi 3 Uncharted. A quanto pare questi sarebbero troppo vecchi, graficamente parlando, e il lavoro per un porting del genere sarebbe troppo elevato.

Queste sono state le dichiarazioni ufficiali dell’azienda direttamente sul suo sito ufficiale: “Vi starete chiedendo perché non abbiamo iniziato con l’originale Uncharted. Abbiamo ritenuto che, sebbene le prime tre avventure di Nathan Drake per PlayStation 3 siano ancora valide dal punto di vista narrativo, avrebbero richiesto una profonda revisione visiva per essere all’altezza delle moderne versioni per PC e delle aspettative dei giocatori”.

Con la dichiarazione prosegue sottolineando che gli appassionati non hanno bisogno dei primi tre capitoli per usufruire dei successivi, dato che: “Il franchise di Uncharted comprende avventure standalone in cui i giocatori vecchi e nuovi possono tuffarsi e quindi, sebbene le storie e lo sviluppo dei personaggi siano ancora incredibili nei primi tre giochi, pensiamo che i giocatori possano facilmente tuffarsi in Uncharted 4: A Thief’s End e riprendere le storie di Nathan, Elena e Sully. Soprattutto con l’introduzione di nuovi personaggi come Sam Drake, Rafe Adler e Nadine Ross, A Thief’s End offre molto ai giocatori, indipendentemente dai loro trascorsi nei panni di Nathan Drake. E Uncharted: The Lost Legacy, anch’esso incluso nella raccolta, offre una nuova protagonista giocabile, Chloe Frazer. I fan che conoscono la trilogia originale saranno felici di vederla tornare, ma i nuovi arrivati non avranno problemi a capire la sua meravigliosa storia iniziando con la raccolta”.