L’autrice di Uncharted apre un nuovo studio focalizzato sullo streaming

Amy Henning, nota per il suo lavoro nella serie Uncharted, ha trovato un nuovo studio di sviluppo in cui lavorare dopo essere sparita per anni dalla produzione di videogiochi. Proprio nella giornata di oggi, Skydance Media ha annunciato l’apertura di un nuovo studio interno che sarà diretto da Amy Hennig. La Hennig sarà affiancata da Julian Beak ex produttore che ha lavorato in EA; al momento la coppia sta mettendo insieme un nuovo team a San Francisco con l’obiettivo di creare giochi incentrati sulla narrazione per le emergenti piattaforme di streaming.

Skydance, è un produttore che è meglio conosciuto per film come Annihilation e il più recente Gemini Man. Al momento non è stato annunciato nessun progetto ma la casa di produzione afferma che il nuovo team avrà il compito di dare forma al futuro dei media interattivi.

Skydance ha inoltre condiviso alcune anticipazioni: “Lo studio è concepito per raggiungere in egual modo giocatori e non giocatori sulle emergenti piattaforme streaming, nuove esperienze con focus sulla componente narrativa – create come una serie interattiva – impiegheranno una computer grafica allo stato dell’arte per offrire la fedeltà visiva di televisione e film, ma con un’esperienza attiva, coinvolgente che pone l’audience al posto di guida”.

La stessa Amy Henning ha in seguito commentato il suo nuovo incarico, dichiarandosi entusiasta di poter collaborare con Skydance e Julian Beak, e non vede l’ora di esplorare questa nuova frontiera dell’intrattenimento, scoprendo nuovi modi per raccontare storie coinvolgenti attraverso la tecnologia. Cosa pensate di questo nuovo progetto che coinvolgerà la scrittrice della serie Uncharted? Diteci la vostra