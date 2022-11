Ci avviamo verso la conclusone di questa splendida giornata all’insegna delle offerte del Black Friday 2022 di Amazon, tornando a parlare di una delle categorie di prodotti più ricercate e vendute in queste ore su Amazon, ovvero i videogame che, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, sono stati protagonisti di molte ed ottime offerte, con prezzi anche più convenienti dell’ormai ricchissimo mercato dell’usato.

Continuando su questa scia, ed in attesa di scoprire se ci sarà di che giocare anche con le offerte di lunedì, giorno del Cyber Monday, vi proponiamo ora un’ottimo sconto che Amazon sta dedicando a Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri, rimasterizzazione per PlayStation 5 degli ultimi due capitoli della serie, e dunque comprensivo di Uncharted 4: La fine di un ladro, e del suo spin off con protagonista Chloe Frazer, Uncharted: L’eredità perduta.

Un titolo davvero ottimo, che di per sé partiva da un prezzo comunque interessante, ovvero 50,99€, ma che oggi può essere vostro a soli 18,02€, ovvero con uno sconto mai così basso, e pari addirittura al 65% del prezzo originale!

Un affare davvero apprezzabile per questo titolo che, rinfrescando quello che era un comparto tecnico già di spessore, porta su PlayStation 5 due giochi pregevoli, frutto del sempre ottimo lavoro del team di Naughty Dog che qui non ha solo ripulito ed ammodernato il comparto grafico, ma ha aggiunto al gioco anche alcune feature, per allineare l’esperienza di gioco a quella ormai consueta di PlayStation 5.

Questa raccolta, infatti, integra anche alcuni miglioramenti non da poco per il giocatore, che includono, ad esempio, caricamenti più rapidi, oltre che un’effettistica generalmente più maestosa e visivamente impattante, degna di una console di nuova generazione. Ci sono poi funzioni di feedback aptico, adatte all’uso del nuovo pad DualSense, così come momenti in cui il gioco sfrutterà l’innovativa funzione data dai grilletti adattivi.

Insomma, parliamo di una rimasterizzazione fatta ad arte e che, grazie ad Amazon, può essere vostra a prezzo davvero molto basso, praticamente regalato, specie considerando che si tratta di due giochi in uno, per un totale di almeno una trentina d’ore di divertimento, trofei esclusi!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all'offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l'offerta si esaurisca del tutto.

