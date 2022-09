Solo pochi giorni fa, vi abbiamo riportato di un rumor relativo alla data di uscita per Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri su PC. Questa data è stata oggi confermata dalla stessa Sony e dagli sviluppatori con un post dedicato su PlayStation Blog. Nel post, il team di Naughty Dog riporta inoltre le migliorie e le novità che avrà questa versione.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri, infatti, avrà un comparto tecnico rivisto e riadattato per il funzionamento su PC. Focalizzandosi su questa singola piattaforma, gli sviluppatori hanno potuto dedicarsi a diversi particolari relativi alla stabilità che non sono possibili lavorando su console. Alcuni esempi sono un diverso utilizzo di GPU e VRAM, velocità dei caricamenti variabili e molto altro. Inoltre, sotto l’aspetto tecnico, il gioco ha una piena compatibilità con i componenti AMD che aggiungono ulteriori migliorie alla sua resa complessiva su PC.

Ovviamente, tutto questo porta a grossi benefici legati al comparto grafico di Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri. La versione PC, infatti, avrà delle nuove cinematiche molto più dettagliate e una grafica di gioco complessivamente più curata. In entrambi i casi, la grafica di gioco sfrutterà una risoluzione a 4K che esalterà gli scenari ricreati da Naughty Dog per le avventure di Nathan Drake. Oltre alla pura e semplice risoluzione, nel comparto grafico trarranno beneficio anche elementi come occlusione ambientale, filtro anisotropico, ombre e simili.

Inoltre, i giocatori potranno godere di un nuovo sistema di comandi specificamente pensato per PC. Infine, Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri permette di sfruttare elementi come feedback aptico e i trigger dinamici nel caso in cui si decidesse di utilizzare il DualSense. In quel caso, sarebbe sufficiente collegare il pad al PC con un cavo USB per sfruttarne la piena compatibilità. La data ufficiale per il lancio del gioco su PC è il 19 ottobre 2022, manca veramente poco all’uscita!