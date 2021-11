Uncharted tornerà su PS5? Secondo un insider un nuovo capitolo sarebbe in lavorazione

Sono ormai passati ben 5 anni dal rilascio di Uncharted 4: Fine di un ladro, ultimo capitolo delle avventure di Nathan Drake, probabilmente uno dei giochi più apprezzati della scorsa generazione. É risaputo ormai da diversi anni che Naughty Dog sia una azienda davvero incredibile capace di sfornare franchise davvero importanti come quest’ultimo appunto o il più recente The Last of Us divenuta probabilmente l’opera più chiacchierata dello scorso anno vincitrice successivamente del GOTY agli scorsi Game Awards.

Il quarto capitolo di Uncharted ha messo la parola fine alla saga di Nathan Drake, ma non all’intero franchise. L’espansione l’Eredità Perduta ci ha fatto capire come questa saga sia paradossalmente infinita con tanti personaggi che potrebbero diventare i protagonisti degli eventuali prossimi capitoli.

Secondo lo YouTuber FoxyGames la saga di Uncharted sarebbe più viva che mai con un capitolo in sviluppo da diverso tempo per PS5. Il content creator non ha specificato nulla a riguardo, nemmeno le sue fonti ma a quanto pare in passato è riuscito a riportare correttamente determinate notizie. Insomma, ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze tali dichiarazioni ma potrebbe essere davvero plausibile.

The #Uncharted series is alive and well. New game in development for #PS5 — Foxy (@foxygames_uk) November 24, 2021

Come detto in precedenza Uncharted 4 è stato rilasciato diversi anni fa quindi potrebbe essere già in lavorazione da diverso tempo un altro eventuale capitolo. Naughty Dog ovviamente sta lavorando duramente da diverso tempo, secondo molte indiscrezioni avvenute nel corso di questi mesi, la compagnia si starebbe dedicando al multiplayer di The Last of Us 2, al remake del primo capitolo e ad una nuova IP misteriosa in esclusiva per PS5 mentre per Uncharted 5 ci sarebbe un altro studio con sede a San Diego. Insomma, ci toccherà, come al solito, aspettare il momento giusto per scoprire se questa incredibile saga continuerà nel corso degli anni. In attesa di quell’ipotetico momento, vi invitiamo a seguire le nostre pagine ed a dire la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata.