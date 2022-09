Under The Waves è un gioco di avventura realizzato da Parallel Studio con il supporto di Quantic Dream, di cui sicuramente avrete già sentito parlare per titoli come Detroit Become Human.

Questa collaborazione ci porterà nelle profondità del Mare del Nord degli anni ’70 con protagonista Stan, un tecnico al servizio di una colossale compagnia petrolifera che deciderà di isolarsi dal mondo dopo aver subito un grave lutto e, mentre entra sempre di più nella sua solitudine autoimposta, inizia a vivere strani eventi.

In questo nuovo contesto delineato dallo studio Parallel, gli utenti si vedranno immersi negli abissi a bordo di un sottomarino per la scoperta di relitti, impianti subacquei e “segreti” con molti oggetti da recuperare per poter comporre la narrazione e procedere nell’avventura attraverso la costruzione di strumenti che si riveleranno indispensabili.

Anche questa volta Quantic Dream ci offre un’esperienza piena di colpi di scena che fonde la narrazione con il gameplay, una narrazione toccante e degli scenari poetici. Una storia avvincente attraverso gli occhi di Stan, guidato attraverso una serie di eventi imprevisti che lo porteranno sempre di più nell’abisso, il riflesso della sua stessa psiche.

L’abisso di Under the Waves

In questa cornice sottomarina Stan non è del tutto solo: infatti viene accompagnato dal supervisore, oltre che amico di vecchia data, Tim, che risulta essere l’unico contatto con il mondo in superficie. Ad aumentare la sensazione di mistero in queste tenebre sottomarine, c’è anche la presenza di una donna, Emma, una donna che ha condiviso una parte importante della vita con Stan. Il loro legame apparirà sempre più chiaro man mano che giocheremo negli abissi per scoprire sempre di più la vita del nostro protagonista.

In Under the Waves ogni traccia dell’intervento umano, ogni suo lascito e persino lo stesso Stan, vengono visti con un’estetica diversa rispetto all’ambiente marino. Questo perché il giocatore deve immergersi e rilassarsi negli abissi per poterne godere la bellezza.

Anche se non si tratta di un titolo open world, Under the Waves concede la libertà ali utenti di esplorare i fondali durante le nostre missioni primarie. Questo è possibile non solo tramite il sottomarino, ma anche nuotando. Nella demo che abbiamo provato, infatti, i movimenti di Stan sono molto realistici sia per quando cammina nelle piattaforme o sul fondale stesso e sia quando si decide di nuotare.

Insomma, una poetica avventura sottomarina, un viaggio quasi surreale e psichico per Stan che dovrà poi decidere se restare sommerso nei ricordi o tornare in superficie. Tesori, creature, grotte e ricordi; questi sono gli elementi che viaggeranno con il giocatore mentre si esplora la meraviglia dell’abisso. Un ambiente pieno di misteri negli anni ’70 in cui retrò, fantascienza e fantasy si intrecciano per dar vita a scenari fantastici e con musica non troppo invasiva, se non per farci comprendere i momenti che Stan sta vivendo insieme a noi.

La commercializzazione co-sviluppata da Quantic Dream è prevista nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.