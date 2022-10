La potenza dei sandbox sta nel lasciare libera interpretazione agli utenti. Minecraft in questo ne è stato ovviamente un esempio, con i giocatori che si prodigati in vere e proprie opere d’arte. A differenza del passato, però, questa volta non ci troviamo davanti a una semplice realizzazione visiva, ma in una riproduzione di Undertale. Giocabile, ovviamente.

Non è ovviamente un caso che Undertale sia stato scelto per questo genere di esperimento. Se è vero che in Minecraft si può praticamente ricreare di tutto, come l’intero universo conosciuto, è anche vero che il gioco di Toby Fox è diventato un vero e proprio culto. Nel corso degli anni il gioco, estremamente di nicchia, ha saputo conquistare tantissimi appassionati, complice anche la storia dietro la realizzazione del progetto: Fox ha infatti realizzato tutto da zero, da solo, dalla musica fino agli asset grafici e la programmazione, ricevendo il consenso di pubblico e critica.

Il tributo è stato realizzato dall’utente Reddit Pitiful-Meatball. “Ho deciso di ricreare Undertale in Minecraft”, le parole che introducono il post all’interno del social network. Ovviamente l’utente ha anche chiesto un primo feedback, allegando un video di gameplay che potete trovare poco più in basso. Al momento il tutto è ovviamente ancora all’inizio, dunque ci vorrà ancora tempo prima di vedere l’intero progetto completo. I primi commenti sono però decisamente molto positivi in merito e spingeranno l’utente ad andare avanti.

Undertale è sicuramente uno di quei videogiochi che ha creato una splendida community, e rivederlo nuovamente in Minecraft, seppur con le dovute differenze, è sicuramente interessante. Chissà se in futuro anche altri giochi subiranno lo stesso destino. D’altronde grazie alla potenza del sandbox di casa Mojang, praticamente nulla è impossibile. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.