Dopo la decisa reazione della sua community di sviluppatori, Unity Technologies ha emesso delle scuse ufficiali e annunciato che apporterà modifiche alle recenti “tasse sulle installazioni”. La decisione della compagnia di imporre questa tassa aveva suscitato preoccupazioni e confusione tra gli sviluppatori che utilizzano la popolare piattaforma di sviluppo di videogiochi.

We have heard you. We apologize for the confusion and angst the runtime fee policy we announced on Tuesday caused. We are listening, talking to our team members, community, customers, and partners, and will be making changes to the policy. We will share an update in a couple of…

— Unity (@unity) September 17, 2023