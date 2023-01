Sembra proprio che Unity Software, studio noto per Unity 3D, un engine piuttosto celebre nel settore, stia per licenziare 284 dipendenti. A riportarlo è stato il Wall Street Journal, apponendo che una manovra del genere si ricollega alla situazione economica attuale (alla recessione, in parole povere) e all’acquisizione di IronSource di due mesi fa. Non si tratta di un numero molto grande in relazione al totale complessivo di dipendenti che lo studio ha avuto fino ad ora, ma comunque di un cambiamento sostanziale fra i ranghi dei singoli lavoratori.

In base a quanto recentemente riportato da John Riccitiello, attuale CEO di Unity, sembra che il problema alla radice di questi licenziamenti sia da rintracciare in due progetti attualmente in lavorazione e alla sovrapposizione del personale: “Abbiamo rivalutato i nostri obiettivi, strategie, traguardi e priorità alla luce delle attuali condizioni economiche. Pur rimanendo concentrati sulla stessa visione, abbiamo deciso che dobbiamo essere più selettivi nei nostri investimenti per uscirne più forti come azienda”.

Queste parole si ricollegano anche alla chiusura (probabilmente definitiva) della sezione dedicata agli sport e all’intrattenimento dal vivo, con tutte le sperimentazioni tecnologiche del caso. In questo frangente sembra stiano perdendo il loro posto soprattutto impiegati amministrativi, anche se non conosciamo nel dettaglio la situazione.

Non è la prima volta che Unity si muove in questo senso coi sui dipendenti, anche durante l’estate (a giugno per essere precisi) lo studio aveva licenziato un centinaio di persone. Il mondo stesso dei videogiochi è sempre stato un terreno minato in questo senso, con svolte negative enormi e anche improvvise per i suoi addetti ai lavori. Non sappiamo se questa scelta di Unity sia stata ragionata a lungo e né tanto meno se il futuro dello studio prevederà altre svolte del genere.

