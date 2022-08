In attesa di scoprire se Unity passerà davvero nelle mani di un noto sviluppatore di servizi per app mobile statunitense, il team dietro l’engine continua a lavorare, e in occasione del SIGGRAPH 2022 ha svelato una nuova tech demo. Non è una novità: gli engine vengono spesso “pubblicizzati” con delle demo apposite, mirate a mostrare le potenzialità dei motori.

La nuova tech demo di Unity è dedicata a PS5 e si chiama Lion. Chiaramente è decisamente impressionante ed è stata creata sfruttando diversi tool compatibili con l’engine. Tra questi troviamo Weta Digital (di recente acquisita proprio dalla società che produce il motore grafico), SpeedTree, Ziva e SyncSketch. La demo mostrata girava in 4K e 60 frame al secondo, ma a stupire è stato il pelo del leone, vero e proprio protagonista della tech demo, renderizzato sfruttando una nuova tecnologia di Weta Digital, dedicato proprio ai capelli e alle pellicce, chiamato Wig.

Come dichiarato dal team di sviluppo, Wig è davvero un modo diverso per lavorare. A svelare il funzionamento del tool ci ha pensato Sara Hansen, che nella società ricopre il ruolo di Technical Artist. “Wig è probabilmente il miglior tool che abbia mai utilizzato. Creare pellicce e capelli è davvero più rapido rispetto al passato. Con Wig siamo riusciti a creare il tutto in poco tempo e con un’ottima qualità di dettaglio”, le parole della Hansen dichiarate a margine della presentazione della demo. Il filmato della demo è disponibile subito qui in basso: sono pochi secondi, ma che lasciano davvero senza fiato.

La demo di Unity, seppur impressionante, è ancora bloccata a 30 frame al secondo. Un compromesso necessario, se l’hardware di destinazione è quello di PS5, ancora oggi poco incline a supportare determinati giochi a 60 frame al secondo senza compromettere la qualità grafica e di risoluzione. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.