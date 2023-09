La nota piattaforma di sviluppo di videogiochi Unity sta scatenando una controversia tra gli sviluppatori a causa del suo annuncio riguardo ai cambiamenti alla struttura dei prezzi, previsti per il 1° gennaio 2024. Unity ha comunicato che introdurrà un sistema di tariffe basate sul pagamento per il download di un singolo gioco, addebitando agli sviluppatori una quota fissa ogni volta che un gioco utilizza il software Unity e viene installato.

Secondo l’annuncio di Unity, queste tariffe varieranno in base alle entrate e ai download raggiunti dal gioco e saranno ulteriormente differenziate per mercato, con tariffe più alte per i mercati “standard” come gli Stati Uniti e il Regno Unito rispetto ai mercati “emergenti” come l’India e la Cina.

Gli sviluppatori hanno espresso preoccupazioni su come queste nuove tariffe potrebbero colpire soprattutto gli sviluppatori indipendenti, in particolar modo quelli che lavorano su giochi per dispositivi mobili.

Una delle principali preoccupazioni riguarda anche la possibilità di abusi da parte di utenti malintenzionati, che potrebbero scaricare e ri-scaricare giochi per generare addebiti. Tuttavia, Unity ha dichiarato che implementerà strumenti di rilevamento delle frodi e consentirà agli sviluppatori di segnalare potenziali casi di abuso.

Un punto di confusione iniziale riguardava l’addebito per le installazioni di giochi su diversi dispositivi, ma Unity ha chiarito che verrà addebitata una tariffa aggiuntiva solo se un utente installa un gioco su un secondo dispositivo.

Inoltre, sono state sollevate preoccupazioni riguardo all’impatto di queste nuove tariffe sulla conservazione digitale dei giochi, con gli sviluppatori che potrebbero essere incentivati a ritirare giochi più vecchi per evitare addebiti. La questione della privacy e del monitoraggio delle installazioni è stata anche sollevata.

Questi cambiamenti hanno scatenato una reazione negativa nella community degli sviluppatori, che ora temono di perdere parte dei loro guadagni già sottili in un settore con margini di profitto già molto ridotti.

Vi basti considerare che i seguenti giochi sono tutti costruiti tramite Unity e hanno milioni e milioni di download sulle spalle:

Genshing Impact

Honkai Star Rail

Pokémon Diamante Brillante e Perla Splendente

Fate go

Among Us

Fall Guys

Sappiamo che Unity non sta vivendo un periodo molto sano dal punto di vista economico, ma questa scelta potrebbe essere molto rischiosa e allontanare i partner più fedeli, magari mettendo fine a Unity stessa.