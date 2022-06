Ogni generazione Pokémon presenta le sue differenze e le sue unicità. Oltre alle meccaniche, ai personaggi e alle regioni da esplorare, uno dei punti fondamentali delle esperienze sviluppate da Game Freak sono le stesse creature collezionabili. Col passare delle generazioni abbiamo visto temi e stili diversi al servizio del lato artistico dei giochi principali. Uno degli artisti più recenti ad aver lavorato ai titoli Game Freak è James Turner, il quale ha da poco fatto un annuncio molto importante sul suo futuro.

L’artista britannico è colui che ha curato il reparto artistico di Pokémon Spada e Scudo, ma non solo, e qualche istante fa ha dichiarato di aver aperto un nuovo studio di sviluppo insieme all’amico conosciuto su Twitter come Bidds, personalità che in passato ha lavorato al meraviglioso indie The Sword of Ditto. Il nuovo team è chiamato All Possible Futures e presenta un sito web visitabile con all’interno una serie di prime informazioni.

“Questo nuovo studio di sviluppo è stato fondato con la missione di creare giochi originali e sorprendenti. Il tipo di giochi che suscitano scalpore quando il mondo li vede e li gioca; il tipo di giochi per cui saresti orgoglioso di averci lavorato. Attualmente stiamo realizzando qualcosa che pensiamo sia molto speciale e stiamo cercando persone di talento che si uniscano a noi e aiutino a rendere il tutto realtà”, questo è quanto si può leggere sul sito.

NEWS

New Game Studio!

My old friend @onebitbeyond and I have formed a new game studio called All Possible Futures – @apossf

First Game! ⚔️

Our first title will be revealed *very soon* – with an awesome trailer.

Excited for everyone to see what we’ve got cooking pic.twitter.com/auJ0OXF5tU

— James Turner (@JamesTurner_42) June 9, 2022