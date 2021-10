Uno degli attori di Dune era uno YouTuber, lo seguivate?

Sin dalla sua uscita, Dune ha attirato l’attenzione di una grossa fetta di pubblico, raggiungendo risultati strepitosi in pochissimo tempo. Se siete interessati a sapere di più riguardo quest’opera potete trovare qui la nostra recensione dedicata, ma si tratta indubbiamente di un validissimo prodotto al quale dovreste dare una possibilità. Ad ogni modo, è da poco venuto fuori che uno degli attori potrebbe avere un background interessante per noi videogiocatori.

La persona in questione è nientemeno che Timothée Chalamet, l’attore che ha impersonato Paul Atreides all’interno di Dune. A quanto pare, più di dieci anni fa quest’uomo possedeva un canale YouTube sul quale caricava video dove modificava controller Xbox, precisamente dell’Xbox 360. Il suo lavoro in questi filmati consisteva nel mostrare i controller che lui stesso verniciava, e dobbiamo dire che non erano neanche niente male.

È ufficiale quindi: Timothée Chalamet era, e forse lo è ancora, un fan di Xbox. Questa notizia renderà sicuramente contenti i fan del film membri della community videoludica, i quali magari guarderanno l’attore anche con più riguardo. Lui stesso, in un’intervista ha parlato di ciò senza farsi alcun problema, rivelando il nome del suo canale YouTube e i contenuti che portava al suo interno.

A questo punto qualcuno sicuramente si starà già facendo la fatidica domanda: “E se un giorno sbarcasse anche sul mondo del gaming?”. Al momento rimane indubbiamente un’incognita, ma forse non è un’idea poi così pazza. Alla fine il personaggio dell’attore, Paul Atreides, è già sbarcato su Fortnite recentemente con delle skin dedicate al film e, in particolare, al suo personaggio e a Chani Kynes (quest’ultima interpretata da Zendaya), per cui potrebbe esserci qualche speranza che anche Timothée un giorno decida di fare la sua apparizione magari in qualche gioco importante, come un tripla A.