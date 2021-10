Uno degli horror più acclamati degli ultimi anni diventerà un videogioco

La giornata di oggi è già stata ricca di annunci a dir poco inaspettati. Dopo Team Ninja e Koei Tecmo che dichiarano di aver unito le forze nello sviluppo di un gioco action basato su uno storico franchise, ora scopriamo che uno dei film horror più apprezzati degli ultimi anni avrà un suo videogioco.

L’annuncio arriva a sorpresa dalle pagine di IGN USA, dove viene dichiarato che è in sviluppo un gioco su A Quiet Place. Al momento mancano moltissime informazioni all’appello, ma dal poco che emerge viene sottolineato come il titolo sarà slegato dai due film e percorrerà una sua strada originale, che ci racconterà una storia ambientata nell’universo dei film.

Oltre a questo sappiamo che il gioco sarà un survival horror in via di sviluppo presso gli studi di iLLOGIKA e EP1T0ME, e non vedrà la luce prima del 2022.

..an A Quiet Place video game has been announced, coming 2022 "An untold story in the A Quiet Place universe" (original story)https://t.co/lwH7mRSL4d Developed by iLLOGIKAhttps://t.co/p9LgKCuYrb pic.twitter.com/tgSa7h2ukB — Nibel (@Nibellion) October 26, 2021

Non vediamo l’ora di poter sapere, ma soprattutto, vedere di più di questo nuovo progetto che farà sicuramente gola a tutti coloro che hanno già visionato e apprezzato i due film di quella che possiamo definire come la saga di A Quiet Place.