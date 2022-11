Mentre l’industria videoludica cambia, si evolve e va incontro a tutta una serie di rivoluzioni, ci sono una serie di autori di videogiochi che rimarranno sempre nella storia. L’autorialità all’interno di questo medium è un concetto che piace sempre di più agli appassionati, e di personaggi fondamentali per questa industria ce ne sono parecchi. Ora, proprio uno di questi, sta tornando a sfornare una nuova esperienza, e parliamo di un game designer che ha contribuito a creare due franchise storici per Nintendo: Starfox e F-Zero.

Parliamo di Takaya Imamura, uno degli artisti più talentuosi che ha lavorato in Nintendo. Come abbiamo già sottolineato, grazie alla sua arte e ai suoi sforzi, Imamura è stato capace di definire così come li conosciamo oggi le serie di F-Zero e Starfox. Due IP Nintendo molto iconiche ma che purtroppo mancano sul mercato da ormai diversi anni. Ora, dopo aver lasciato Nintendo giusto l’anno scorso, Imamura ha da poco annunciato di star lavorando a un nuovo videogioco.

Questo progetto attualmente in via di sviluppo si legherà a quello che è il recente manga di debutto di Takaya Imamura, ovvero Omega 6. Questa storia su carta al momento è uscita solamente per il mercato francese, ma per alzare l’hype verso il nuovo universo narrativo creato da questo game designer, e ora anche mangaka, è stato dichiarato che insieme allo studio nipponico chiamato Happy Meal, Imamura sta già lavorando a un videogioco basato su questa sua recente creazione.

Il titolo in questione si chiama Omega 6 The Video Game e sarà un avventura con storia originale rispetto al manga, tutta basata su dialoghi testuali e con dei combattimenti. Il gioco non ha ancora una data di lancio, ma è stato dichiarato che il team di sviluppo ha l’obbiettivo di rilasciarlo su Nintendo Switch nel corso del 2023.

